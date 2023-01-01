Два сапога - пара (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главные герои дорамы полюбили друг друга, когда вместе учились, и рано поженились. После рождения ребенка у них совершенно не остается время на себя, а ведь они еще так молоды. Постоянные ссоры, усталость и бытовые проблемы не оставили и следа от их ярких сильных чувств. Когда супруги по настоящему начали задумываться о том, что их семейная жизнь стала ошибкой, они фантастическим образом переносятся во время, когда еще были молоды и свободны. Захотят ли они теперь соединить свои судьбы, или предпочтут держаться в стороне д�руг от друга?





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