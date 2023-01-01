Два сапога - пара (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
9.32017, Gobaekbubu 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+58 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+56 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+59 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+70 мин
Два сапога - пара
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Главные герои дорамы полюбили друг друга, когда вместе учились, и рано поженились. После рождения ребенка у них совершенно не остается время на себя, а ведь они еще так молоды. Постоянные ссоры, усталость и бытовые проблемы не оставили и следа от их ярких сильных чувств. Когда супруги по настоящему начали задумываться о том, что их семейная жизнь стала ошибкой, они фантастическим образом переносятся во время, когда еще были молоды и свободны. Захотят ли они теперь соединить свои судьбы, или предпочтут держаться в стороне д�руг от друга?
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb