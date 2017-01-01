Два сапога - пара (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Пан-до и Чин-джу по 38 лет, и они уже давно женаты. Хоть брак и был по большой любви, сейчас супруги ненавидят друг друга и жалеют, что поженились слишком молодыми. Но происходит чудо — парочка путешествует во времени в тот момент, когда они были 20-летними студентами и впервые встретились.





