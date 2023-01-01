Дружина (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Дружине новгородского князя предстоит найти мальчика Александра, который позже получит прозвище Невский. Исторический боевик о жизни в Древней Руси. XIII век. Для Новгорода наступают смутные времена. С севера к городу подбираются крестоносцы, а на юге бушуют татаро-монголы. Городские бояре недовольны безнравственным князем Ярославом и пытаются лишить его власти. Между тем главный претендент на престол, мальчик по имени Александр, прячется в лесах. Настоятель храма отправляет на его поиски свою могучую дружину, однако доставить будущего новгородского правителя в целости оказывается непростой задачей для хмурых воинов, ведь многие люди жаждут смерти княжича. Оставайтесь с Wink и включайте славянский боевик «Дружина» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно только на нашем видеосервисе!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- МБАктёр
Михаил
Богданов
- АЭАктёр
Александр
Эрлих
- ГКАктёр
Геннадий
Казачков
- АПАктёр
Алексей
Парасевич
- АПАктёр
Андрей
Погребинский
- ПБАктёр
Павел
Бадыров
- АШАктёр
Андрей
Шимко
- АТАктёр
Алан
Томаев
- ДЦАктриса
Дарья
Циберкина
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ГКСценарист
Геннадий
Казачков
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедев
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- АСХудожник
Александр
Суворов
- ДТОператор
Дмитрий
Трифонов
- СГКомпозитор
Серж
Греков