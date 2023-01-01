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Дружина (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Дружина 1 сезон
Боевики, Исторические16+

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Сюжет

Дружине новгородского князя предстоит найти мальчика Александра, который позже получит прозвище Невский. Исторический боевик о жизни в Древней Руси. XIII век. Для Новгорода наступают смутные времена. С севера к городу подбираются крестоносцы, а на юге бушуют татаро-монголы. Городские бояре недовольны безнравственным князем Ярославом и пытаются лишить его власти. Между тем главный претендент на престол, мальчик по имени Александр, прячется в лесах. Настоятель храма отправляет на его поиски свою могучую дружину, однако доставить будущего новгородского правителя в целости оказывается непростой задачей для хмурых воинов, ведь многие люди жаждут смерти княжича. Оставайтесь с Wink и включайте славянский боевик «Дружина» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно только на нашем видеосервисе!

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7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

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