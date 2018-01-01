Биография

Игорь Лебедев (Игорь Ворскла) – российский продюсер и актер. Родился в Воронеже 4 мая 1970 года. Игорь обучался на режиссерском факультете Российской Академии театрального искусства. Там он постигал секреты профессионального мастерства под руководством педагога Андрея Гончарова. Молодой специалист пробовал себя в режиссуре, создании сценариев, писал музыку. В 1996 году поступил на работу в студию «Кармен», где отвечал за связи с общественностью. В 2008 году Игорь написал сценарий к фильму «Закрытые пространства». Он является режиссером фильмов «Закрытые пространства» и «Как встретить праздник не по-детски». В фильмографии актера Игоря Лебедева четыре роли. В 2007 году в сериале «Частный заказ» он сыграл эпизодическую роль. В малобюджетной новогодней комедии «Праздник взаперти», где он был продюсером, сценаристом и режиссером, Игорь снова появился на экране в роли героя второго плана, а в 2024 году исполнил роль в триллере «Мерцание».