Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты
Wink
Сериалы
Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты

Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Donals Family Food In Minutes
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Среди повседневных забот и суеты так часто может не хватать домашних посиделок с родными и близкими, теплых семейных ужинов, романтического свидания с любимым или ленивого воскресного завтрака. На помощь приходит знаменитый Донал Скехан и представляет новый цикл кулинарных передач, который непременно позволит сохранить эту атмосферу близости и нежности за семейным столом. Донал приоткрывает двери собственной домашней кухни и делится авторскими рецептами, которые незамысловаты в исполнении, но попадают прямо в сердце с первого приготовления. После утомительного рабочего дня или в солнечное утро выходного — Донал знает, как тонко подчеркнуть твое сегодняшнее настроение искусством кулинарного дела.

Все сезоны сериала Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг