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Далекая и близкая (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Одинокая Соня – архитектор в крупном бюро большого города, практически вся ее жизнь проходит на работе. Несколько лет назад она была помолвлена и собиралась замуж за Артема. Перед свадьбой Соня познакомила жениха со своей семьей и не заметила, как Артем и ее сестра-близняшка Ольга стали часто общаться и сблизились больше, чем подразумевает «родственная» симпатия. Артем во всем признался, женился на Ольге, которая уже была беременна, у них родилась прекрасная дочь Лиза, но вскоре брак дал трещину и последовал развод.
Но однажды Соня вынуждена вернуться в город своего детства, чтобы распутать клубок тайн, связанных с исчезновением сестры. Как выяснится, каждый из ее близких хранит свой секрет. И только раскрыв преступления прошлого, Соня сможет обрести настоящую любовь и понять, что хочет быть не обиженной одиночкой и карьеристкой, а любимой женой и матерью.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Варвара
Бородина
- МГАктёр
Михаил
Гудошников
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- КШАктриса
Кристина
Шелобкова
- АКАктёр
Александр
Кичаев
- ЛМАктриса
Лариса
Маркина
- ТМАктриса
Татьяна
Михалина
- Актриса
Алиса
Клагиш
- КЦАктриса
Кристина
Цветкова
- ЛМАктриса
Лия
Мамухова
- ВВСценарист
Валентина
Власова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков