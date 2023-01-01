Далекая и близкая (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокая Соня – архитектор в крупном бюро большого города, практически вся ее жизнь проходит на работе. Несколько лет назад она была помолвлена и собиралась замуж за Артема. Перед свадьбой Соня познакомила жениха со своей семьей и не заметила, как Артем и ее сестра-близняшка Ольга стали часто общаться и сблизились больше, чем подразумевает «родственная» симпатия. Артем во всем признался, женился на Ольге, которая уже была беременна, у них родилась прекрасная дочь Лиза, но вскоре брак дал трещину и последовал развод.

Но однажды Соня вынуждена вернуться в город своего детства, чтобы распутать клубок тайн, связанных с исчезновением сестры. Как выяснится, каждый из ее близких хранит свой секрет. И только раскрыв преступления прошлого, Соня сможет обрести настоящую любовь и понять, что хочет быть не обиженной одиночкой и карьеристкой, а любимой женой и матерью.





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