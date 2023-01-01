Чукур (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

На окраине Стамбула расположен район Чукур. Многие годы этим районом управляет семья Кочовалы, и одно из главных их условий – не распространять наркотики. Однако появляется группа недовольных, и они решают взять управление районом в свои руки. В это же время из Парижа возвращается младший сын семьи Кочовалы – Ямач, который покинул отчий дом много лет назад. Вместе с ним приезжает Сена - девушка, которой он клялся в любви. Но смогут ли молодые люди быть счастливы в Чукуре?



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