Биография

Арас Булут Ийнемли — турецкий актер кино и телевидения. Родился в Стамбуле 25 августа 1990 года. После школы учился на авиатехника в Стамбульском техническом университете. Снимался в рекламных роликах на телевидении, а в 2010 году получил ведущую роль в многосерийном фильме «Бесценное время». Также пробовал свои силы в качестве модели. Всемирную известность Арас Булут Ийнемли приобрел после премьеры сериала «Великолепный век», где он исполнил роль взрослого Баязида. Сегодня фильмография актера насчитывает 25 работ, среди которых роли в проектах «Столкновение», «Внутри», «Махмут и Мерием», «Повелитель чаек».