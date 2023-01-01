Черный рыцарь (Сериал 2018 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+64 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+63 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+60 мин
Черный рыцарь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Мистическая мелодрама о любви, которая длится веками благодаря реинкарнации. Юнг Хэ Ра выросла в богатой семье, но с трудом сводит концы с концами после трагической гибели родителей. Она усердно работает менеджером в туристическом агентстве, но сама ни разу не была нигде, кроме родной Южной Кореи. Как вдруг девушку отправляют в командировку за границу, где она встречает фотографа Мун Со Хо. Герои без памяти влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться из-за загадочного прошлого Со Хо. Однако он не сдается и идет на огромные жертвы ради Хэ Ра.
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