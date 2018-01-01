Черный рыцарь (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Мистическая мелодрама о любви, которая длится веками благодаря реинкарнации. Юнг Хэ Ра выросла в богатой семье, но с трудом сводит концы с концами после трагической гибели родителей. Она усердно работает менеджером в туристическом агентстве, но сама ни разу не была нигде, кроме родной Южной Кореи. Как вдруг девушку отправляют в командировку за границу, где она встречает фотографа Мун Со Хо. Герои без памяти влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться из-за загадочного прошлого Со Хо. Однако он не сдается и идет на огромные жертвы ради Хэ Ра.



Сериал Черный рыцарь 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.