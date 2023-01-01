Черное солнце: Мебиус (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История агента из группы управления поддержкой Со Су ен, которая, возвращаясь из Китая, неожиданно вовлекается в опасную сделку со скрытным черным агентом Чан Чхон У и с заместителем директора по зарубежным отделениям До Джин Сук. Преступная группировка прибывает на место торговли «Мебиуса». Не в состоянии расслaбиться, Ви Гопен не отходит от Чан Чхон У. Ситуация осложняется тем, что продукт, который собралась продать преступная группа, был не просто наркотиком, а смертельным вирусом «Мебиус», разработанным как биологическое и химическое оружие.



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