Спин-офф сериала «Черное солнце». За четыре года до основных событий девушка Со Суeн устраивается работать в Национальную разведывательную службу Южной Кореи, где ее назначают кураторкой агента Чжан Чхону. Его цель – китайские криминальные синдикаты, связанные с Южной Кореей. Суeн оказывается втянута в круговорот интриг, лжи и предательств и постепенно разочаровывается в своей организации.

