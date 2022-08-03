Черное солнце: Мебиус. Серия 2
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Сериалы
Черное солнце: Мебиус
1-й сезон
2-я серия
8.42021, Moebius The veil
Триллер18+

Черное солнце: Мебиус (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спин-офф сериала «Черное солнце». За четыре года до основных событий девушка Со Суeн устраивается работать в Национальную разведывательную службу Южной Кореи, где ее назначают кураторкой агента Чжан Чхону. Его цель – китайские криминальные синдикаты, связанные с Южной Кореей. Суeн оказывается втянута в круговорот интриг, лжи и предательств и постепенно разочаровывается в своей организации.

Страна
Южная Корея
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb