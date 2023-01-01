8.32020, Spider-Man: Maximum Venom 1 сезон
Мультсериалы12+
Этот сериал пока недоступен
Человек-паук: Тотальный Веном (мультсериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
С тех пор как Питер Паркер стал Человеком-Пауком, он много раз спасал Нью-Йорк от различных опасностей. Питер уверен, что в силах отразить любое нападение, но он даже не представляет, что его жд�ет. Веном планирует вызвать вторжение симбиотов со своей планеты, чтобы захватить Землю. Человеку-Пауку предстоит объединиться с Мстителями и Стражами галактики, чтобы справиться с новой угрозой.
Все сезоны сериала Человек-паук: Тотальный Веном смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрик
Радомски
- РДАктёр
Робби
Дэймонд
- НДАктёр
Наджи
Джетер
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ЛБАктриса
Лора
Бэйли
- СМАктёр
Скотт
Менвиль
- ММАктриса
Мелани
Миничино
- Актёр
Джош
Китон
- СДСценарист
Стив
Дитко
- Сценарист
Стэн
Ли
- КВСценарист
Крис
Виатт
- КВПродюсер
Крис
Виатт
- ДБПродюсер
Дэн
Бакли
- КЛПродюсер
Корт
Лэйн
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- КМКомпозитор
Кевин
Мантей