Час (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал повествует о том, как сложно в 1950-х годах было создавать передачу об актуальной политике: в то время большинство политиков и руководители Би-би-си выступали за то, чтобы новости о том, что происходит в мире, не передавались в прямом эфире.



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