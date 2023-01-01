Бюро магических дел
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Бюро магических дел

Бюро магических дел (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The Bureau of Magical Things 1 сезон
Фэнтези, Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Современная девушка-подросток Кира открывает для себя волшебный мир фей и эльфов и узнает от них, что когда-то сказочные существа жили в гармонии с людьми, но были вынуждены уйти в подполье с развитием науки. Теперь они намерены вернуть человечеству магию, а Кира поможет им в этом.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро магических дел»

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