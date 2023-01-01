Бумеранг
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Бумеранг

Бумеранг (сериал, 2023) смотреть онлайн

9.32023, Бумеранг 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Алла попала в автомобильную аварию, в которой погибла женщина. Она решила помочь семье погибшей и предложила вдовцу Косте работу. Он не отказался — нужны деньги. Со временем Алла поняла, что невольно влюбилась в Константина…

Впереди героиню ждет череда головокружительных событий и испытаний, благодаря которым она не только раскроет тайны своего прошлого и обретет возлюбленного, но и окажется перед самым непростым выбором в своей жизни.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 IMDb