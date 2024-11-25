Бумеранг. Сезон 1. Серия 3
Бумеранг
1-й сезон
3-я серия

Бумеранг (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32023, Бумеранг. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Алла попала в автомобильную аварию, в которой погибла женщина. Она решила помочь семье погибшей и предложила вдовцу Косте работу. Он не отказался — нужны деньги. Со временем Алла поняла, что невольно влюбилась в Константина…

Впереди героиню ждет череда головокружительных событий и испытаний, благодаря которым она не только раскроет тайны своего прошлого и обретет возлюбленного, но и окажется перед самым непростым выбором в своей жизни.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb