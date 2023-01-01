Бриджертоны (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Бриджертоны 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.
Все сезоны сериала Бриджертоны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ОРРежиссёр
Олрик
Райли
- ТВРежиссёр
Том
Верика
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ШФРежиссёр
Шери
Фоксон
- Актёр
Джонатан
Бейли
- КДАктриса
Клаудия
Джесси
- РПАктёр
Реге-Жан
Пейдж
- АААктриса
Аджоа
Андох
- ФДАктриса
Фиби
Дайневор
- Актриса
Джули
Эндрюс
- СБАктриса
Сабрина
Бартлетт
- ЛНАктёр
Люк
Ньютон
- РГАктриса
Рут
Геммелль
- НКАктриса
Никола
Кохлан
- КВСценарист
Крис
Ван Дьюсен
- ТВПродюсер
Том
Верика
- КВПродюсер
Крис
Ван Дьюсен
- ШРПродюсер
Шонда
Раймс
- ГТМонтажёр
Грегори
Т. Эванс
- КБМонтажёр
Кайл
Бонд
- СРКомпозитор
Стюарт
Рослин
- Композитор
Крис
Бауэрс