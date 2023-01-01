9.02022, Boston George Famous Without the Fortune 1 сезон
Документальные18+
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Бостонский Джордж (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
О наркоторговце и контрабандисте Джордже Джейкобе Янге, чья история легла в основу фильма «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Джордж Янг, которого также называли «Бостонский Джордж», активно снабжал С�ША запрещенными веществами в 70-х и начале 80-х годов, за что неоднократно попадал за решетку. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb