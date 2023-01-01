Большой потенциал
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Большой потенциал (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Большой потенциал 1 сезон
Криминал, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Морган, мать-одиночка с тремя детьми, работает уборщицей в полицейском участке. Однажды она становится свидетельницей преступления. Ее исключительный ум позволяет ей быстро упорядочивать разные факты, и это не остается незамеченным — женщину приглашают в качестве консультанта для работы над расследованием.

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