Богатырята
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Богатырята

Богатырята (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

6.72018, Богатырята 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Российский мультсериал о приключениях потомков знаменитых богатырей, которым противостоят наследники сказочных злодеев. С виду и те, и другие – простые современные мальчики и девочки, но им на роду написано участвовать в вечной битве добра и зла. Новое сражение состоится на реке Смородине.

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