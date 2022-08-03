Богатырята (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Российский мультсериал о приключениях потомков знаменитых богатырей, которым противостоят наследники сказочных злодеев. С виду и те, и другие – простые современные мальчики и девочки, но им на роду написано участвовать в вечной битве добра и зла. Новое сражение состоится на реке Смородине.

