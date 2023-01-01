Боевая единичка (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История одного подразделения и его борьбы за стратегический объект на востоке Польши. Артиллерийской батарее «Единичка» дано задание — во что бы то ни стало удержать мост. Он необходим для переправы Советской армии, и в то же время, его планируют использовать поляки для перевоза важных документов.



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