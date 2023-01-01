Близнец (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли навсегда стать другим человеком и забыть о настоящем себе? Норвежский сериал о братьях-близнецах.



Эрик и Адам внешне похожи как две капли воды, но внутри — совершенно разные люди. Адам владеет успешным туристическим бизнесом и вместе с женой Ингрид воспитывает двоих детей. Эрик — беспечный серфер, худо-бедно сводящий концы с концами. Братья не общались пятнадцать лет, пока Эрик не решился обратиться к Адаму за помощью, однако Адам не готов так просто делиться с легкомысленным братом тем, что сам заработал честным трудом. Разговор кончается ссорой, в которую вмешивается Ингрид; в результате Адам погибает, а его жена и брат становятся единственными свидетелями и — сообщниками. Ингрид убеждает Эрика, что у них есть только один способ спасти бизнес и семью: сделать вид, что Эрик — это Адам.



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