Близнец (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Можно ли навсегда стать другим человеком и забыть о настоящем себе? Норвежский сериал о братьях-близнецах.
Эрик и Адам внешне похожи как две капли воды, но внутри — совершенно разные люди. Адам владеет успешным туристическим бизнесом и вместе с женой Ингрид воспитывает двоих детей. Эрик — беспечный серфер, худо-бедно сводящий концы с концами. Братья не общались пятнадцать лет, пока Эрик не решился обратиться к Адаму за помощью, однако Адам не готов так просто делиться с легкомысленным братом тем, что сам заработал честным трудом. Разговор кончается ссорой, в которую вмешивается Ингрид; в результате Адам погибает, а его жена и брат становятся единственными свидетелями и — сообщниками. Ингрид убеждает Эрика, что у них есть только один способ спасти бизнес и семью: сделать вид, что Эрик — это Адам.
Получится ли у них реализовать задуманное и к чему приведет обман? Острый сюжет и драматический финал — смотреть сериал «Близнец» 2019 года можно на нашем видеосервисе.
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Информация
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эрика
Кальмейер
- КМРежиссёр
Кристоффер
Меткалф
- Актёр
Кристофер
Хивью
- РНАктриса
Ребекка
Нюстабакк
- МХАктриса
Матильда
Хольтедаль Кура
- ГЭАктёр
Гуннар
Эйриксон
- НБАктриса
Нанна
Блонделл
- ВЭАктёр
Вебьёрн
Энгер
- СЭАктриса
Сигрид
Эрдал
- ЭБАктриса
Эллен
Биргитте Уинтер
- КСАктёр
Кингсфорд
Сиайор
- ЭСАктёр
Эйвинд
Самуэль Палеруд
- КМСценарист
Кристоффер
Меткалф
- ВЭПродюсер
Вегард
Эриксен Штенберг
- ГМПродюсер
Грю
Мольвер Хивью
- ТХХудожница
Тува
Хэльмебак
- МХКомпозитор
Мартин
Хорнтвет