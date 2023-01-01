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Бивис и Батт-Хед

Бивис и Батт-Хед (сериал, 1993) смотреть онлайн

1993, Beavis and Butt-Head 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттxед, которые живут в вымышленном городке Хайленд. Они посещают среднюю школу. Основной частью каждого эпизода являются комментарии Бивиса и Батхеда при просмотре музыкальных клипов и программ, показываемых на MTV.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бивис и Батт-Хед»

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