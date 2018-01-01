Бионика (сериал, 2013) смотреть онлайн

Прототипом солнечных батарей являются подсолнухи, фотообъективы с переменной диафрагмой работают по принципу зрачка, а размер матрицы многих цифровых аппаратов — 22 мм, подобно сетчатке человеческого глаза. До недавнего времени человек, изобретая новое, не догадывался что это «новое» — уже существует в природе, надо только увидеть и применить. Именно так и возникла наука бионика.

