БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Алматы 2025
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БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Алматы 2025

БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Алматы 2025 (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Алматы 2025 1 сезон
Спортивный18+

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О сериале

Звезды ММА зарубились в боксе на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing: кто кого, Пиранья или Ногай? Одни из лучших бойцов ММА в СНГ, Мариф Пираев и Фаниль Рафиков сменили шингарты на перчатки для бокса и сразились исключительно в стойке. Пиранья зашел на территорию соперника во всех смыслах: в Казахстане умеют болеть за Ногая Рафикова, да и в боксе у казахского бойца опыта куда больше.

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Жанр
Спортивный

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