БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Алматы 2025 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Звезды ММА зарубились в боксе на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing: кто кого, Пиранья или Ногай? Одни из лучших бойцов ММА в СНГ, Мариф Пираев и Фаниль Рафиков сменили шингарты на перчатки для бокса и сразились исключительно в стойке. Пиранья зашел на территорию соперника во всех смыслах: в Казахстане умеют болеть за Ногая Рафикова, да и в боксе у казахского бойца опыта куда больше.

