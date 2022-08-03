Арлисс
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Арлисс

Арлисс (сериал, 1996) смотреть онлайн

1996, Arli$$ 1 сезон
Комедия, Спортивный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История Арлисса Майклса, возглавляющего спортивное агентство и лезущего из кожи вон, чтобы его клиенты остались довольны. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Арлисс»