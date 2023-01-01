Анархисты
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Анархисты
7.22022, The Anarchists 1 сезон
Документальные18+

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Анархисты (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

История канадского предпринимателя Джеффа Бервика, который в 2015 году организовал конференцию в Акапулько, где продвигал идеи индивидуализма и самоуправления без вмешательства правительства. Мероприятие привлекло внимание разных слоев населения, от либертарианцев до энтузиастов криптовалюты. Всех их манила возможность создания сообщества, свободного от гнета государства и банковских систем. Однако прекрасная утопия в какой-то момент столкнулась с непредсказуемостью человеческой натуры. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

5.8 IMDb