Звездные врата: ЗВ-1. Сезон 8
Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 2004) сезон 8 смотреть онлайн

9.32004, Stargate SG-1 20 серий
Фантастика, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

