Звездные врата: Атлантида (сериал, 2008) сезон 5 смотреть онлайн
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О сериале
Великолепное завершение франшизы, которое не оставит равнодушными поклонников научной фантастики и приключений. Не пропустите «Звездные врата. Атлантида» — 5 сезон онлайн смотреть вы можете уже сейчас на Wink!
В пятом сезоне команда Атлантиды выбирается из ловушки, устроенной рейфами. Жители затерянного города встречают новых участников экспедиции — капитана Элисон Портер и Ричарда Вулзи, а также знакомятся с различными расами, как дружелюбными, так и враждебными. Помимо эпических битв и сложных моральных дилемм, пятый сезон удивит вас глубокими моментами взаимодействия и развития персонажей.
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СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит