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Звездные врата: Атлантида
5-й сезон

Звездные врата: Атлантида (сериал, 2008) сезон 5 смотреть онлайн

9.22008, Stargate: Atlantis 20 серий
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Великолепное завершение франшизы, которое не оставит равнодушными поклонников научной фантастики и приключений. Не пропустите «Звездные врата. Атлантида» — 5 сезон онлайн смотреть вы можете уже сейчас на Wink!

В пятом сезоне команда Атлантиды выбирается из ловушки, устроенной рейфами. Жители затерянного города встречают новых участников экспедиции — капитана Элисон Портер и Ричарда Вулзи, а также знакомятся с различными расами, как дружелюбными, так и враждебными. Помимо эпических битв и сложных моральных дилемм, пятый сезон удивит вас глубокими моментами взаимодействия и развития персонажей.

Станьте свидетелями грандиозного финала и скорее включайте приключенческий сериал «Звездные врата. Атлантида». Смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве можно в любое удобное время на видеопортале Wink!

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»