Великолепное завершение франшизы, которое не оставит равнодушными поклонников научной фантастики и приключений. Не пропустите «Звездные врата. Атлантида» — 5 сезон онлайн смотреть вы можете уже сейчас на Wink!



В пятом сезоне команда Атлантиды выбирается из ловушки, устроенной рейфами. Жители затерянного города встречают новых участников экспедиции — капитана Элисон Портер и Ричарда Вулзи, а также знакомятся с различными расами, как дружелюбными, так и враждебными. Помимо эпических битв и сложных моральных дилемм, пятый сезон удивит вас глубокими моментами взаимодействия и развития персонажей.



Станьте свидетелями грандиозного финала и скорее включайте приключенческий сериал «Звездные врата. Атлантида». Смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве можно в любое удобное время на видеопортале Wink!

