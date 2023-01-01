Звездные врата: Атлантида
Wink
Сериалы
Звездные врата: Атлантида
9.22004, Stargate: Atlantis 5 сезонов
Фантастика, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Звездные врата: Атлантида (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Смелость, исследовательский дух и непреклонная вера в дружбу сквозь галактики: сериал «Звездные врата. Атлантида» ждет вас на Wink! Продолжение одной из самых популярных научно-фантастических франшиз с Джейсоном Момоа.

Доктор Элизабет Вейр вместе со своей командой ученых и военных обнаруживает новые Звездные врата, открывающие путь в далекую галактику Пегас. Прибыв на затерянный континент Атлантида, они сталкиваются с неизведанными культурами и древними угрозами. Каждый мир предлагает свои испытания и открывает новые горизонты, но главная цель остается неизменной — найти союзников и противостоять общему врагу, чтобы защитить древнюю цивилизацию и вернуться домой.

Присоединяйтесь к этому невероятному приключению и скорее включайте фантастический боевик «Звездные врата. Атлантида». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал вы можете уже сейчас на видеопортале Wink!

Все сезоны сериала Звездные врата: Атлантида смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»

Всё