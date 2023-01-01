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Звездные врата: Атлантида (сериал, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Смелость, исследовательский дух и непреклонная вера в дружбу сквозь галактики: сериал «Звездные врата. Атлантида» ждет вас на Wink! Продолжение одной из самых популярных научно-фантастических франшиз с Джейсоном Момоа.
Доктор Элизабет Вейр вместе со своей командой ученых и военных обнаруживает новые Звездные врата, открывающие путь в далекую галактику Пегас. Прибыв на затерянный континент Атлантида, они сталкиваются с неизведанными культурами и древними угрозами. Каждый мир предлагает свои испытания и открывает новые горизонты, но главная цель остается неизменной — найти союзников и противостоять общему врагу, чтобы защитить древнюю цивилизацию и вернуться домой.
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Информация
Страна�Канада, США
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоц�ци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит