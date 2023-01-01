Звездные врата: Атлантида (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Смелость, исследовательский дух и непреклонная вера в дружбу сквозь галактики: сериал «Звездные врата. Атлантида» ждет вас на Wink! Продолжение одной из самых популярных научно-фантастических франшиз с Джейсоном Момоа.



Доктор Элизабет Вейр вместе со своей командой ученых и военных обнаруживает новые Звездные врата, открывающие путь в далекую галактику Пегас. Прибыв на затерянный континент Атлантида, они сталкиваются с неизведанными культурами и древними угрозами. Каждый мир предлагает свои испытания и открывает новые горизонты, но главная цель остается неизменной — найти союзников и противостоять общему врагу, чтобы защитить древнюю цивилизацию и вернуться домой.



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