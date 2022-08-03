Звездные врата: Атлантида (сериал, 2005) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Команда смелых исследователей продолжает свое увлекательное путешествие по неведомым уголкам галактики Пегас. Готовьтесь увидеть непредсказуемые повороты сюжета, героические сражения и глубокие личные драмы персонажей: скорее включайте «Звездные врата. Атлантида» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
Во втором сезоне герои сталкиваются с новыми испытаниями и опасностями, стараясь найти способ защитить Атлантиду от рейфов и других угроз. Пока они укрепляют союзы с другими цивилизациями, конфликт с Врачами, стремящимися к господству над вселенной, становится все более напряженным. Шеппард пытается справиться с последствиями своего превращения в Иратуса, а другие члены команды борются с собственными страхами и сомнениями, что создает дополнительные сложности на их пути.
Присоединяйтесь к команде доктора Вейр и майора Шеппарда и не пропустите научно-фантастический сериал «Звездные врата. Атлантида» (2004-2009). Смотреть онлайн его можно в любое удобное вам время на видеосервисе Wink!
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит