Команда смелых исследователей продолжает свое увлекательное путешествие по неведомым уголкам галактики Пегас. Готовьтесь увидеть непредсказуемые повороты сюжета, героические сражения и глубокие личные драмы персонажей: скорее включайте «Звездные врата. Атлантида» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.



Во втором сезоне герои сталкиваются с новыми испытаниями и опасностями, стараясь найти способ защитить Атлантиду от рейфов и других угроз. Пока они укрепляют союзы с другими цивилизациями, конфликт с Врачами, стремящимися к господству над вселенной, становится все более напряженным. Шеппард пытается справиться с последствиями своего превращения в Иратуса, а другие члены команды борются с собственными страхами и сомнениями, что создает дополнительные сложности на их пути.



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