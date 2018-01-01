Wink
Детям
Золушка (1995)
1-й сезон

Золушка (1995) (мультсериал, 1995) сезон 1 смотреть онлайн

1995, Shinderera monogatari 26 серий
Аниме, Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Золушка родом из аристократической семьи, но ее мать умерла, когда она была совсем крошкой. Мачеха переложила все хозяйственные обязанности на Золушку, отказывая ей в малейших удовольствиях и порой даже рискуя ее жизнью.

Страна
Япония, Италия
Жанр
Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золушка (1995)»