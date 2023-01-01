Золушка (1995)
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Золушка (1995)

Золушка (1995) (мультсериал, 1995) смотреть онлайн

1995, Shinderera monogatari 1 сезон
Аниме, Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Золушка родом из аристократической семьи, но ее мать умерла, когда она была совсем крошкой. Мачеха переложила все хозяйственные обязанности на Золушку, отказывая ей в малейших удовольствиях и порой даже рискуя ее жизнью.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золушка (1995)»

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