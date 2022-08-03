Индийская мелодрама, рассказывающая о принцессе, которая ни разу не выходила за стены дворца. В день своего совершеннолетия она решает сбежать и обрести свободу. Не пропустите захватывающий сериал «Золотая клетка» — 1 сезон доступен уже сейчас на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с историей юной принцессы по имени Приямвада. С самого детства она купалась в роскоши и получала все, что пожелает. Однако у нее не было самого главного — возможности выходить за дворцовые стены, исследовать мир за их пределами, проводить время с друзьями. Родители строго запрещали девушке любые походы в город, поэтому самой заветной мечтой Приямвады стало освободиться из золотой клетки и отправиться на поиски невероятных приключений.



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