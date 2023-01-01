Золотая клетка (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама из Индии о юной принцессе, которая решает сбежать из дворца и сталкивается с множеством испытаний на пути к свободе.



С самого детства Приямвада привыкла к роскошной жизни во дворце, где ей предоставлялось все самое лучшее. Однако она чувствовала себя как птица в золотой клетке, лишенная свободы и возможности познать мир за ее пределами. Дни принцессы проходили в окружении десятков слуг, которые не давали ей ни малейшей возможности сделать хотя бы глоток свежего воздуха. Но в день своего совершеннолетия девушка решается покинуть дворец и осуществить заветную мечту — стать свободной. На пути к цели ее ожидают невероятные приключения и настоящая любовь.



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