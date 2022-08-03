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Злые парни
1-й сезон

Злые парни (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Angry Boys 12 серий
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Сериал поднимает вопросы, связанные с некоторыми нюансами взросления мужчин в современном мире. Смотрите сериал «Злые парни» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Злые парни»