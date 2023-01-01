WinkСериалыЗимняя вишня1-й сезон
Зимняя вишня (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн
9.41985, Зимняя вишня. Сезон 1 8 серий
Драмы, Комедии18+
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Сюжет
Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыКомедии, Драмы, М�елодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb