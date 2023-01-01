Зимняя вишня
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Зимняя вишня

Зимняя вишня (сериал, 1985) смотреть онлайн

9.41985, Зимняя вишня 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb