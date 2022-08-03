Жвачка (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Бороться и искать: 2 сезон комедийного сериала «Жвачка» — следите за поисками любви в лондонском пригороде на видеосервисе Wink.
Во втором сезоне ситкома Трейси продолжает свои поиски идеального мужчины. Она неустанно знакомится с новыми парнями в попытке определить, кто же из них «тот самый». Однако после встречи, которая кажется судьбоносной, наполеоновские планы Трейси начинают стремительно рушиться: девушка внезапно узнает, что ее новый знакомый женат. Ее сестра Лиза пытается помочь, но Трейси не привыкла слушать чужие советы. Тем временем ее подруга Мэгги начинает встречаться с полицейским по имени Дэн, который, оказывается, тоже кое-что скрывает.
Найдут ли девушки настоящую любовь, которая прилипнет к ним, как жевательная резинка? Смотрите 2 сезон сериала «Жвачка» онлайн на видеопортале Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Рейтинг
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ДУАктриса
Даниэль
Уолтерс
- Актёр
Роберт
Лонсдэйл
- Актриса
Шола
Адевузи
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- Актриса
Мэгги
Стид
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ООАктёр
Олиса
Оделе
- СХАктриса
Сара
Хоар
- ЭРАктриса
Эбби
Ракиц-Плэтт
- Сценарист
Михаэла
Коэл
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- Композитор
Михаэла
Коэл
- ШКомпозитор
Шакка