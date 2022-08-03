Бороться и искать: 2 сезон комедийного сериала «Жвачка» — следите за поисками любви в лондонском пригороде на видеосервисе Wink.



Во втором сезоне ситкома Трейси продолжает свои поиски идеального мужчины. Она неустанно знакомится с новыми парнями в попытке определить, кто же из них «тот самый». Однако после встречи, которая кажется судьбоносной, наполеоновские планы Трейси начинают стремительно рушиться: девушка внезапно узнает, что ее новый знакомый женат. Ее сестра Лиза пытается помочь, но Трейси не привыкла слушать чужие советы. Тем временем ее подруга Мэгги начинает встречаться с полицейским по имени Дэн, который, оказывается, тоже кое-что скрывает.



Найдут ли девушки настоящую любовь, которая прилипнет к ним, как жевательная резинка? Смотрите 2 сезон сериала «Жвачка» онлайн на видеопортале Wink.

