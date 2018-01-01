Жульничество 1992: История Харшада Мехты (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ничем не примечательный индийский торговец открывает собственную консалтинговую фирму, богатеет и участвует в масштабной афере вместе с другими биржевыми маклерами. В индийском Мумбаи в тесной однокомнатной квартире вместе с родителями, женой и братом живет обычный продавец Харшад Мехта. Природная энергичность не дает ему смириться со своим положением, и Харшад устраивается работать в фондовую биржу. Несмотря на определенный успех, он, стремясь к большим деньгам, основывает собственную консалтинговую фирму, эксплуатируя дыры в рыночной системе и подкупая чиновников. В конце концов он оказывается в центре самого большого скандала на фондовой бирже Индии. Узнайте больше об индийской рыночной афере 1992 года, посмотрев на Wink сериал «Жульничество 1992: История Харшада Мехты».
Рейтинг
- ХМРежиссёр
Хансал
Мехта
- ДМРежиссёр
Джай
Мехта
- ПГАктёр
Пратик
Ганди
- ШДАктриса
Шрея
Дханвантари
- ХКАктёр
Хемант
Кер
- АБАктриса
Анджали
Барот
- ЧВАктёр
Чираг
Вохра
- АХАктёр
Акдас
Хаят
- БТАктёр
Бринда
Триведи
- ДУАктёр
Джай
Упадхьяй
- КДАктёр
Кумкум
Дас
- АНАктёр
Анант
Нараян Махадеван
- СДСценарист
Саурав
Дей
- СПСценарист
Сумит
Пурохит
- ВВСценарист
Вайбхав
Вишал
- КВСценарист
Каран
Вьяс
- ИЧПродюсер
Индранил
Чакраборти
- КРПродюсер
Картик
Р. Айер
- АКХудожник
Акбар
Кхан
- СПМонтажёр
Сумит
Пурохит
- КВМонтажёр
Кунал
Валве
- ПМОператор
Пратхам
Мехта