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Жульничество 1992: История Харшада Мехты
Актёры и съёмочная группа сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты»

Режиссёры

Хансал Мехта

Хансал Мехта

Hansal Mehta
Режиссёр
Джай Мехта

Джай Мехта

Jai Mehta
Режиссёр

Актёры

Пратик Ганди

Пратик Ганди

Pratik Gandhi
АктёрHarshad Mehta
Шрея Дханвантари

Шрея Дханвантари

Shreya Dhanwanthary
АктрисаSucheta Dalal
Хемант Кер

Хемант Кер

Hemant Kher
АктёрAshwin Mehta
Анджали Барот

Анджали Барот

Anjali Barot
АктрисаJyoti Mehta
Чираг Вохра

Чираг Вохра

Chirag Vohra
АктёрBhushan Bhatt
Акдас Хаят

Акдас Хаят

Akdas Hayat
АктёрRBI Officer
Бринда Триведи

Бринда Триведи

Brinda Trivedi
АктёрDeepika Mehta
Джай Упадхьяй

Джай Упадхьяй

Jay Upadhyay
АктёрPranav Sheth
Кумкум Дас

Кумкум Дас

Kumkum Das
АктёрRasilaben Mehta
Анант Нараян Махадеван

Анант Нараян Махадеван

Anant Mahadevan
АктёрS. Venkitaramanan

Сценаристы

Саурав Дей

Саурав Дей

Saurav Dey
Сценарист
Сумит Пурохит

Сумит Пурохит

Sumit Purohit
Сценарист
Вайбхав Вишал

Вайбхав Вишал

Vaibhav Vishal
Сценарист
Каран Вьяс

Каран Вьяс

Karan Vyas
Сценарист

Продюсеры

Индранил Чакраборти

Индранил Чакраборти

Indranil Chakraborty
Продюсер
Картик Р. Айер

Картик Р. Айер

Kartik R. Iyer
Продюсер

Художники

Акбар Кхан

Акбар Кхан

Akbar Khan
Художник

Монтажёры

Сумит Пурохит

Сумит Пурохит

Sumit Purohit
Монтажёр
Кунал Валве

Кунал Валве

Kunal Walve
Монтажёр

Операторы

Пратхам Мехта

Пратхам Мехта

Pratham Mehta
Оператор