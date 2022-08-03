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Жеребец
3-й сезон

Жеребец (сериал, 2011) сезон 3 смотреть онлайн

7.62011, Hung 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Рэй работает физруком в школе, от него ушла жена и он живет с двумя детьми, денег ни на что не хватает. Однажды он понимает, что в жизни надо что-то менять и он решает стать мужским эскортом, так как кроме этого он ничего не умеет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жеребец»