Красочный мексиканский сериал о преступнике, одержимом страстью к простой учительнице. Действие разворачивается в городке Вилья Клара. Наталья Вальехо работает учительницей младших классов, встречается с предпринимателем Диего Карвахалем и мечтает однажды заняться туристическим бизнесом, переехав в большой город. Внезапно в планы девушки врывается Кристо Бельтран — спонсор Дома культуры, где работает Наталья. Он жертвует организации большие деньги при условии, что ее главой назначат Вальехо. Пораженная таким вниманием учительница идет на свидание с Диего, и в тот момент, когда он делает ей предложение, группа мотоциклистов в масках похищает ее. За этим стоит Кристо, чье меценатство — ширма, позволяющая скрывать темные делишки, которые он проворачивает на посту босса местной мафии. Чем обернется для Натальи его повышенный интерес, расскажет «Женщина дьявола» — сериал 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

