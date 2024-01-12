Женщина дьявола (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Женщина дьявола
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Красочный мексиканский сериал о преступнике, одержимом страстью к простой учительнице. Действие разворачивается в городке Вилья Клара. Наталья Вальехо работает учительницей младших классов, встречается с предпринимателем Диего Карвахалем и мечтает однажды заняться туристическим бизнесом, переехав в большой город. Внезапно в планы девушки врывается Кристо Бельтран — спонсор Дома культуры, где работает Наталья. Он жертвует организации большие деньги при условии, что ее главой назначат Вальехо. Пораженная таким вниманием учительница идет на свидание с Диего, и в тот момент, когда он делает ей предложение, группа мотоциклистов в масках похищает ее. За этим стоит Кристо, чье меценатство — ширма, позволяющая скрывать темные делишки, которые он проворачивает на посту босса местной мафии. Чем обернется для Натальи его повышенный интерес, расскажет «Женщина дьявола» — сериал 2022 смотреть онлайн можно на Wink.