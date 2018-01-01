Здоровые завтраки. Сезон 1
Здоровые завтраки
1-й сезон

Здоровые завтраки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.12022, Healthy breakfasts 10 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

Как самостоятельно приготовить миндальное молоко? Что такое витаминная бомба? Чем заменить обычную муку?
Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые завтраки» мы поделимся оригинальными и несложными рецептами полезных завтраков, которые заряжают энергией на целый день.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг