Здоровые завтраки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Как самостоятельно приготовить миндальное молоко? Что такое витаминная бомба? Чем заменить обычную муку?

Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые завтраки» мы поделимся оригинальными и несложными рецептами полезных завтраков, которые заряжают энергией на целый день.





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