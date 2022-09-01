Заступницы. Сезон 1
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Заступницы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.82022, Заступницы. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу, Реалити - шоу18+
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О сериале

«Заступницы» - это настоящие журналистские расследования и решения реальных проблем реальных людей. Куда идти, если отец твоих детей скрывается от алиментов? Как получить выплаты, если начальник незаконно уволил или удержал зарплату? Что делать, если бывшая супруга при разводе хочет лишить родительских прав? Как делить имущество после 15 лет брака? На эти и другие вопросы «Заступницы» найдут ответ и помогут добиться справедливости.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Реалити - шоу

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