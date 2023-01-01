Wink
Детям
Зак и Зигги
1-й сезон

Зак и Зигги (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

5.52014, Zack & Ziggy 10 серий
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал "Зак и Зигги" рассказывает о базовой концепции размера через приключения маленького находчивого мальчика по имени Зак и его верного друга - пса Зигги. Вместе они наглядно объясняют, показывают и сравнивают разные размеры на примере наборов и групп предметов.

Сериал Зак и Зигги 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг